Jeff Bezos roser folkene bak New World

Det ville vært løgn å kalle Amazons generelle spillsatsning for en suksess - i hvert fall inntil videre. Stort sett samtlige prosjekter har enten blitt tilbakekalt, lagt ned eller avlyst, og selv om det har blitt kastet mye penger etter diverse prosjekter, så har ingen av dem båret frukter. Før nå.

For New World later til å bli en enorm suksess, og etter mange forsinkelser er det nå endelig ute. Faktisk har Amazon CEO Jeff Bezos lagt merke til det, og har kommentert på to artikler om spillet med åtte måneders mellomrom, og fastslår at de nå, endelig, har en hit.

"After many failures and setbacks in gaming we have a success. So proud of the team for the persistence. View setbacks as helpful obstacles that drive learning. Whatever your goals are, don't give up no matter how hard it gets."

Det vites naturligvis ikke hvordan New Worlds langsiktige suksess blir ennå, men det er en meget solid start.