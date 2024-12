"Jeg kan ikke tro at han sa det": NBA-kommissærens sarkastiske svar på Shaquille O'Neals kritikk

HQ

Nylig skrev vi om en kamp mellom Golden State Warriors og Dallas Mavericks som skrev NBA-historie, med det største antallet trepoengere noensinne. Totalt 48 trepoengere mellom begge lag, med en treffprosent på litt over 50 %.

Noen ser på det som en bragd i basketball, mens andre mener det motsatte: Den firedobbelte mesteren Shaquille O'Neal sa nylig at de synkende seertallene skyldes at sporten er blitt "kjedelig", fordi alle spiller den samme taktikken: å skyte fra trepoengslinjen.

Med henvisning til Stephen Curry, som har rekorden for 3-poengere gjennom tidene (3832), sa O'Neal at "Curry hadde ødelagt basketball".

I den forbindelse har NBA-kommissær Adam Silver svart og sagt at han "respekterer hans mening", men er uenig, og sa med ironi: "Det var så mye mangfold i Shaqis spill, jeg kan ikke tro at han sa det", som rapportert av Deadline.

Silver antydet at O'Neal ikke er den mest egnede til å si alle disse tingene. "Da Shaq spilte, var det stikk motsatt", og kritikerne klaget: "Det er ikke nok variasjon i spillet ditt - det handler bare om dunking".

Silver sa også at NBA allerede hadde flyttet tilbake 3-poengslinjen for å gjøre det vanskeligere. "Vi kan gjøre det igjen. Jeg sier ikke at det er på bordet".

"Dette er en god mulighet denne sesongen, nå som vi er i ferd med å inngå tre 11-årige TV-avtaler, til å ta et skritt tilbake og studere spillet litt", la han til, med henvisning til de nye medieavtalene med Disney-ESPN, NBCUniversal og Amazon Prime Video, etter at Warner Bros. Discovery - saksøkt av NBA - har gitt fra seg sine rettigheter. "Ingen ønsker å se alle lagene spille det samme angrepet".