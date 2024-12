Warriors og Mavericks skriver NBA-historie med en rekord på 48 trepoengere

HQ

Tilskuerne på Chase Center i San Francisco fikk se en spektakulær kamp sist søndag som allerede er skrevet inn i NBAs historiebøker, som kampen med flest trepoengere til sammen: 48.

Kampen var spennende fra start til slutt: Golden State Warriors tapte hjemme 133-143 mot Dallas Mavericks. Den var spesiell av mange grunner, blant annet fordi Klay Thompson for andre gang besøkte San Francisco på motstanderens side. Thompson spilte i Golden State Warriors mellom 2011 og 2024, og hjalp laget fra Bay Area med å vinne fire titler.

Denne sesongen flyttet han til Texas-laget Dallas Mavericks. I forrige måned ble Thompson møtt med stående applaus i San Francisco til tross for at han spilte på motsatt side, under Mavs' første besøk i San Francisco for sesongen.

Golden State Warriors vant den dagen, men i natt ble resultatet snudd, med Mavericks og Thompson som vinnere. Til tross for resultatet var Warriors-fansen glade for å se Thompson igjen på stadion og hilse på Stehpen Curry, Thompsons tidligere "Splash Brother". Det viser at noen spillere oppnår en så høy grad av respekt som går utover rivalisering.

Trippel ekstravaganse og ny NBA-rekord

Utover det, ja, spillet har slått en NBA-rekord. Aldri før har det blitt scoret 48 trepoengere i en enkelt kamp. Warriors scoret faktisk flere, 27 av 54 forsøk (50 %), mens Mavericks satte 21 av 41 forsøk (51,2 %). Den forrige rekorden var på 45 trepoengere.

Totalt 13 spillere fant kurven utenfor 3-poengsområdet. Thompson for Mavs og Curry for Warriors scoret syv hver. Luka Dončić satte seks, men var toppscorer for Mavs: 45 poeng. Draymond Green og Andrew Wiggins scoret fem trippler hver.