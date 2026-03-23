Den nye Slur-skuespilleren i Harry Potter får drapstrusler

Forventningene er skyhøye til den nye TV-filmatiseringen av Harry Potter. Men for noen av skuespillerne har oppmerksomheten tatt en mørk og ubehagelig vending. Nå snakker Paapa Essiedu, som skal spille rollen som Severus Snape, ut om en brutal bakside ved castingen. I et intervju med The Times avslører skuespilleren hvordan han har mottatt flere drapstrusler med krav om at han dropper rollen.

"Jeg kommer til å komme hjem til deg og drepe deg"

Essiedu gjør sitt beste for å holde seg rolig, men innrømmer at hatet påvirker ham, selv om han skulle ønske at det ikke gjorde det. Han påpeker at ingen skal måtte utsettes for dette bare fordi de gjør jobben sin.

"Ingen skal måtte oppleve dette for å gjøre jobben sin. Mange mennesker setter livet på spill i jobben sin. Jeg spiller en trollmann i Harry Potter. Og jeg ville lyve hvis jeg sa at det ikke påvirker meg følelsesmessig."

Til tross for dette er Essiedu fortsatt engasjert i rollen, og han har ingen planer om å gi etter for rasisme og hat. Han ønsker å gjøre Snape til sin egen og bevise at alle tar feil, samtidig som han understreker at det tross alt er dette Harry Potter i bunn og grunn handler om - aksept og kjærlighet som seirer over hatet.

