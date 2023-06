Jensen Ackles vil gjerne spille Batman i nye DC-filmer

HQ

Siden Matt Reeves og Robert Pattinsons The Batman-univers er adskilt fra resten av nye DCU har det selvsagt vært mange spekulasjoner, teorier og drømmer om hvem som blir den nye Bruce Wayne i hoveduniverset. Da er det jo interessant at en kjenning gjerne tar et steg opp på stigen.

I en samtale med Deadline sier nemlig Jensen Ackles, som har vært stemmen til Bruce Wayne i en rekke animasjonsfilmer, følgende om muligheten til å bli Batman i de kommende filmene:

"Jeg mener, kunne jeg gjort det? Javisst. Ville jeg ha lyst til å gjøre det? Ja."

Siden dette ble sagt mens The Mandalorian- og HBOs The Last of Us-stjernen Pedro Pascal stod ved siden av fortsatte Ackles med å si:

"Blir jeg sint når Pedro Pascal får den? Ja, det blir jeg. Gud velsigne deg, Pedro. Bare fortsett å gjøre det bra, kompis. Si fra når du sender noe videre."

Ackles presiserte imidlertid at Batman er hans "favorittsuperhelt gjennom tidene", og at han "ville elsket det" hvis han fikk sjansen til å bringe sin versjon av Dark Knight til det store lerretet.

Hvem synes du bør bli Batman i nye DC?