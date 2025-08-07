Jensen trekker seg offisielt og avslutter en nesten 13 år lang League of Legends karriere

HQ

Etter en lang og historisk karriere som League of Legends -spiller, har Nicolaj "Jensen" Jensen bestemt seg for å henge den opp og trekke seg fra konkurransespill. Midtbanespilleren, som har tilbrakt mesteparten av karrieren på Cloud9 og Team Liquid, avslutter sin tid som spiller etter noen år med å slite med å finne den samme suksessen på tidligere punkter i karrieren.

Senest fungerte han som vikar for Near Airport -troppen, alt før han tidligere spilte for Dignitas og FlyQuest, med disse organisasjonene som preget den siste delen av karrieren hans etter kumulativt rundt fem år på C9 og tre år på Team Liquid.

I en kommentar til denne avgjørelsen uttalte Jensen følgende til X "hei folkens, det er en stund siden sist, jeg følte at jeg skylder dere et farvel nå som jeg trekker meg bort fra pro League of Legends. Takk for støtten og minnene gjennom årene".

Etter å ha vært flere ganger 1., 2. og 3. lag All-Pro i eLCS, pluss en av få som har blitt med på 1,000 Career-Kill Club, vil Jensen ikke lenger låne ut talentene sine til konkurransedyktig LoL.