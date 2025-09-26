Jeremy Crawford forteller om hva som inspirerte ham til å revolusjonere D&D

HQ

Den andre dagen av San Diego Comic-Con Malaga fortsetter å utfolde seg i en atmosfære av febrilsk spenning. Og rundt kl. 14:00 begynner panelet som rollespill- og fantasyfans (om mulig) har ventet enda mer spent på: The Rebirth of Dungeons and Dragons, ledet av ingen ringere enn Jeremy Crawford.

Spilldesigneren, kjent for å være en av hovedskaperne av den fjerde utgaven av spillet, samt sjefsdesigneren på den femte utgaven og den nåværende "nye femte", innledet panelet sitt med å gjennomgå ikke bare sin rolle i utformingen av spillets regler, men hvordan de søkte nye inspirasjonskilder som ikke bare skulle holde spillet flytende, men løfte det tilbake til nye høyder av popularitet som ikke er sett på flere tiår. "Vi trengte å gi dere all vår udelte oppmerksomhet", sa Gordon Bellamy, som i tillegg til å jobbe med Madden-serien også er en absolutt Dungeons and Dragons-fan, til moderator Gordon Bellamy.

"Å designe et nytt spill" (for eksempel Daggerheart, hans nåværende prosjekt med Critical Role hos Darrington Press) "Når man skal redesigne et spill som D&D, er det første man må gjøre å lytte til spillerne. Lytte til forslagene deres, men også til klagene deres. Tilgjengelighet var en av nøklene".

"Da jeg designet D&D, så jeg til fortiden, nåtiden og fremtiden, til det som inspirerte Gary Gygax og vennene hans til å skape sine verdener. Ringenes Herre, Lovecraft, Conan.... .... Nå i Daggerheart er det det samme".

Crawford har også snakket om hvordan Dungeons and Dragons trekker veksler på erfaringene til alle spillgrupper, uansett hvor de kommer fra. "Når jeg reiser til andre steder, tar jeg som regel med meg en bok fra det stedet. På SDCC i Malaga hadde jeg med meg en bok om okkultisme i Spania i middelalderen", sier han lattermildt.

Og selv om han nå jobber for Darrington Press, er Crawford fortsatt opptatt av å innovere sterkt innen spilldesign, og spesielt hvordan kommunikasjonen nå med D&D og andre spill er i ferd med å gjøre det til det massefenomenet de alltid har drømt om. "Jeg gleder meg til å vise dere hva vi bygger og skaper hos Critical Role. Og det er noe som kommer til å gi ytterligere næring til denne nye revolusjonen av folk som oppdager TTRPG-er. Nå kan du se (på YouTube, Twitch osv.) hvordan spillet utvikler seg, hvordan spillmanualen ser ut. Men disse showene hjelper mye til å få kontakt med spillet fra utsiden." Og han legger til at Critical Role Campaign IV blir en stor begivenhet for hobbyen: "For første gang jobber spilldesignerne side om side med programlederne."

På direkte spørsmål om hvilke nye funksjoner de introduserer i Critical Role-spillet, var Crawford imidlertid mer hemmelighetsfull: "Som i alle D&D-kampanjer må du gå dypt inn i fangehullet for å finne ut hva som kommer.