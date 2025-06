Jesse Plemons kidnapper Emma Stone i første smakebit av Bugonia

Regissør-skuespillerpar er svært vanlig i Hollywood for tiden, men det finnes kanskje ikke noe bedre eksempel enn Yorgos Lanthimos og Emma Stone. Duoen har jobbet sammen i The Favourite, Poor Things, Kinds of Kindness, og snart igjen i Bugonia, en film som også gjenforener dem begge med Kinds of Kindness' Jesse Plemons.

Filmen handler om to konspirasjonsteoretikere som bestemmer seg for å kidnappe direktøren for et stort selskap mens de tror at hun er et romvesen som er sendt til jorden med den hensikt å ødelegge den. Plemons spiller en av konspirasjonsteoretikerne sammen med Aidan Deblis, mens Stone tar på seg rollen som administrerende direktør, alt under ledelse av Lanthimos.

Når det gjelder når Bugonia får kinopremiere, har den planlagt premiere 31. oktober, og du kan se filmens siste trailer nedenfor, sammen med et sammendrag.

"To konspirasjonsbesatte unge menn kidnapper den høytstående administrerende direktøren for et stort selskap, overbevist om at hun er et romvesen som har til hensikt å ødelegge planeten Jorden."