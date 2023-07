Jesus gjenoppstått i Mel Gibsons oppfølger til The Passion of the Christ

Med arbeidstittelen "The Passion of the Christ: Resurrection" gjør Mel Gibson seg klar til å gjenta suksessen fra den første filmen, eller i det minste forsøke å gjøre det. Originalen fra 2004 er, som mange kanskje husker, en studie i lidelse, innspilt på et relativt lite budsjett og med billettinntekter på over 600 millioner dollar.

Forberedelsene til Resurrection har pågått en god stund, men prosjektet ser (endelig?) ut til å bevege seg, og i et intervju fra i fjor bekrefter Gibson også at Jim Cavizel planlegger å vende tilbake i rollen som Jesus. Regissøren forteller også at han har to forskjellige manus, ett som er strukturert og sterkt, og ett som er en ren feberdrøm - komplett med besøk i helvete og fallende engler.

Du kan se intervjuet her.

Hva syntes du om The Passion of the Christ, og har du lyst på oppfølgeren?