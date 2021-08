Jet Set Radio gjenopplives i Super Monkey Ball

Sega har en rekke velkjente franchiser på lur selskapet ikke har rørt på en stund. En veldig mange har håpet å se komme tilbake etter nitten år er Jet Set Radio, og i kjent Sega-stil blir ikke ønskene oppfylt akkurat som man vil.

For det viser seg at Beat, hovedpersonen i Jet Set Radio, vil være spillbar i Super Monkey Ball: Banana Mania. Om du velger å bruke han vil bananene erstattes med spraybokser slik at fansen i alle fall får litt ekstra. Vi får samtidig vite at enda flere Sega-figurer finnes i spillet, og at noen av disse vil avsløres før Super Monkey Ball: Banana Mania lanseres den 5. oktober. Her lukter det i alle fall Sonic og ringenes hans lang vei.