Når det gjelder videospill mener jeg at jeg gjerne er ganske åpen for nye muligheter. Det spiller ingen rolle hvilken sjanger eller plattform, jeg er vanligvis klar for å spille noe nytt, og ofte får jeg positive opplevelser. Men av og til lander noe bare for bisarrt på tallerkenen min, og til tross for at jeg prøver å finne det positive, klarer jeg det ikke. Dessverre er det slik jeg opplevde Superbrothers' seneste tittel, Jett: The Far Shore.

Dette merkelige eventyret plasserer spillerne i skoene til Mei, en interstellar oppdagelsesreisende som ble sendt til stjernene for å hjelpe hennes folk med å overleve. Når hun lander på en mystisk havplanet, kommanderer Mei en Jett, et raskt kjøretøy som danser over de ruvende bølgene som omslutter planetens overflate, mens hun og en gruppe oppdagere (kjent som Scouts) undersøker havverdenen for å finne ut om den er beboelig.

Det meste av gameplayet involverer å manøvrere Jett-en, og å bruke dens mobilitet og forskjellige gadgets for å analysere de forskjellige livsformene og geologiske strukturene i det enorme landskapet. I dette aspektet spiller Jett: The Far Shore som en ekte vitenskapelig ekspedisjon, som i hvert fall for meg oppleves utrolig kjedelig på grunn av det langsomme og jevne tempoet. Fra rundt 30 minutter inn begynner du å få en idé om hva slags gameplay Jett tilbyr, og dessverre er det ikke mye som endrer seg i løpet av spillets gang, som gjør at spillet sliter med å holde seg interessant over lengre tid.

Det er en fortelling i kjernen av spillet, fortalt gjennom Mei og de forskjellige speiderne, og den handler om både oppgaven de har, så vel som forholdet folkene på teamet har til hverandre. Men siden alle karakterne snakker et fremmed språk (med undertekster selvfølgelig), er det neppe en gripende historie, som ikke blir hjulpet av det faktum at mye av fortellingen blir formidlet mens du styrer Jett-en - og går så langt som å få deg til å stoppe høyhastighetseventyret ditt for å høre om noen "banebrytende" vitenskapelige oppdagelser med jevne mellomrom.

Faktisk er nettopp dette en av mine største irritasjoner med Jett: The Far Shore. Jeg har nevnt hvordan spillet sliter med å forbli engasjerende, men dette skyldes i stor grad tempoet. Jett definerer seg selv om et eventyr som et singleplayer-eventyr med "fengslende handlinger som omfatter monumentale øyeblikk", men det er litt å ta i for et spill som serverer en 20 minutter lang utforskningsperiode, som ikke kan hoppes over, fanget på en liten del av området veldig tidlig. Seriøst, du må bare loke rundt i 20 minutter for å fortsette historien.

Ikke misforstå, det er et par øyeblikk der verdensdesignet imponerer. Men de innebærer ofte å se et stort geografisk landemerke, eller en ny skapning for første gang, og om noe er de flyktige og sjeldne. Resten av tiden slet jeg med å finne interessante ting å gjøre, mest sannsynlig fordi verden er helt enorm og fortellingen bruker altfor lang tid på å la deg utforske den på meningsfulle måter.

Og så er det karaktermodellene, som er mer hjemsøkende enn den eksistensielle frykten Meis folk står overfor. Karakterene ser ut som Playmobil-figurer, bare med semi-realistiske ansikter, og de er faktisk skremmende, og stort sett en flott refleksjon av hva Jett: The Far Shore er som helhet: et spill som til tider er så merkelig og uhyrlig bisarrt til tider at det blir vanskelig å følge og knytte seg til det.

Men alt er ikke ille. Som jeg kort hentydet til tidligere, er det områder av Jett: The Far Shore som er virkelig interessante og verdt tiden din. Verden er massiv og har blitt designet på en slik måte at du får lyst til å utforske den, plukke den fra hverandre og finne ut av mysteriene som lurer på planetens overflate. Lydsporet hjelper også dette, og serverer en stemningsfull science-fiction-spilleliste som får deg til å leve deg inn i verdenen og Meis reise. Og Jett-ene er ganske morsomme å manøvrere. De har en haug med forskjellige mekanikker til rådighet som lar deg gli, rulle og hoppe rundt på planeten, og dingsene de er utstyrt med (et analyseverktøy og en gripeklo for eksempel), lar deg plukke fra hverandre økosystemet og avslører den sanne naturen til denne mystiske havverdenen.

Likevel, selv med disse positive tankene i hodet, føler jeg meg bare ikke fristet eller begeistret nok til å komme tilbake til Jett: The Far Shore med det første. Spillet er bare for tregt og uvanlig til å føles engasjerende å spille, og sånn skal ikke et videospill være i min bok. Joda, Superbrothers har bygget et polert og unikt spill, men jeg kan bare ikke anbefale det etter å ha spilt det selv, da det er langt flere interessante og gripende spill der ute å oppleve.