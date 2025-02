J.K. Simmons avslører at stemmearbeidet på Invincible sesong 4 allerede har begynt

HQ

Selv om den tredje sesongen av Invincible bare så vidt har begynt, med en premiere på tre episoder som imponerte, vil du være glad for å vite at arbeidet er godt i gang med den fjerde sesongen, som fikk grønt lys for en stund tilbake. Etter mange løfter om at den animerte serien ville holde seg til en mer regelmessig utgivelseskadence fremover, har en av de ledende skuespillerne i serien nå gitt en oppdatering om neste sesong av showet.

I en samtale med Collider har J.K. Simmons, kjent for å portrettere Nolan Grayson/Omni-Man i serien, bekreftet at han allerede har begynt å jobbe med stemmen til de neste episodene.

Simmons sa: "Ja, vi har faktisk dyppet tærne. Eller i det minste har jeg begynt på neste sesong. Og jeg gleder meg til... Jeg vet ikke når i løpet av de neste månedene, men jeg gleder meg til å komme tilbake i studio igjen."

Siden Invincible: Sesong 3 avsluttes i mars 2025, er det rimelig å anta at vi må vente til 2026 på neste sesong. Men siden stemmearbeidet er i gang, blir det forhåpentligvis tidligere i neste kalenderår igjen, slik tilfellet var med denne sesongen.