J.K. Simmons gir et svar på sin fremtid som J. Jonah Jameson i MCU

Det er bare en håndfull skuespillere som har klart å overskride universer og generasjoner og fortsette å spille den samme karakteren i ulike franchiser. Mange av disse kom til syne i Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, og Deadpool & Wolverine, da Patrick Stewart vendte tilbake som Professor X, Tobey Maguire og Andrew Garfield dukket opp som Spider-Man/Peter Parker, Ryan Reynolds som Deadpool, Hugh Jackman som Wolverine, og en rekke andre helter og skurker også, det være seg Blade, Elektra, Green Goblin, Sandman, Electro, Johnny Storm, og mange flere. Men det er også en utrolig berømt karakter som utgjør disse rekkene og som ofte blir skjøvet til side: J. Jonah Jameson.

HQ

J.K. Simmons har portrettert karakteren i en årrekke nå, og har gitt en virkelig uforglemmelig tolkning av Daily Bugles eksentriske, høylytte og travle sjefredaktør i både Sam Raimis trilogi, men også i Marvel Cinematic Universe nå også. Spørsmålet er imidlertid om Simmons kommer tilbake som Jameson når Spider-Man 4 snart skal filmes?

Han har snakket om dette i et intervju med ScreenRant, men dessverre er svaret hans veldig Marvel vennlig og i tråd med produksjonsselskapets strenge retningslinjer for hemmelighold.

"Ingen spoilere. Beklager, jeg forteller det ikke."

Forhåpentligvis får vi se Simmons tilbake som Jameson, for ærlig talt ville ikke Spider-Man vært det samme uten hans høylytte rop og ønske om bilder av nettkrigeren.