Spider-Man 4 bekreftet å bli filmet i Storbritannia senere i år

Det ser ut som om Storbritannia snart ikke bare vil være vertskap for skuespillerne i Avengers: Doomsday når den filmen begynner produksjonen i landet, men også Spider-Man 4. Den kommende superheltfilmen, der Tom Holland nok en gang skal spille rollen som nettslyngen og innlede en ny æra for figuren etter "Home"-trilogien, skal spilles inn i Storbritannia, og det raskere enn du kanskje hadde forventet.

HQ

Dette har Tom Holland bekreftet i et Instagram-innlegg der han kunngjør et nytt veldedighetsinitiativ han kjører gjennom organisasjonen Brothers Trust, der en enkelt vinner vil få sjansen til å møte skuespilleren, spise lunsj med Holland, få litt lommepenger, en tur til London med alt betalt og en invitasjon til å komme til innspillingen av Spider-Man 4 når filmen skal spilles inn i Storbritannia en gang i løpet av "sommeren/høsten 2025".

<social>https://www.instagram.com/p/DGGu8aHti0P/?hl=en-gb</social>

Haken med å besøke settet er at vinneren vil være underlagt Marvels strenge retningslinjer for personvern og hemmelighold, som inkluderer "å måtte gi fra deg mobiltelefonen din (når du er på settet) og signere alle gjeldende taushetserklæringer." Selv om det er gitt, hvis tidligere erfaringer er noe å gå etter, er den mest sannsynlige personen til å lekke noe om filmen sannsynligvis Holland selv...

Uansett, med produksjonen snart i gang, kan vi sannsynligvis forvente at filmen kommer en gang mellom de to kommende Avengers -filmene, enten sent i 2025 eller veldig tidlig i 2026.