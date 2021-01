Jodie Turner-Smith bekreftet for The Witcher: Blood Origin

Du ser på Annonser

Forrige sommer annonserteNetflix at de jobbet med en spin-off til The Witcher-serien sin kalt The Witcher: Blood Origin. Da fikk vi nesten bare vite at den vil ta oss til 1200 år før Geralt of Rivia sin tid, så det var ingen tvil om at vi vil få se nye fjes. Nå vet vi ett av dem.

Selskapet avslører at Jodie Turner-Smith, kjent fra blant annet Queen & Slim, Jett og Nightflyers, vil spille en "voldsom kriger med stemmen til en gudinne" som heter Éile i The Witcher: Blood Origin. Samtidig bekreftes det at planen er å bare lage denne ene sesongen om Witcher-protoypene, så forhåpentligvis blir det kvalitet hele veien.