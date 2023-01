Joel McHale: Vi spiller inn Community-filmen i juni

HQ

Selv om vi selvfølgelig alltid visste at Abed Nadir ville ha rett når han brøt den fjerde veggen i sesong tre av Community og sa at TV-serien ville få "seks sesonger og en film", var vi fortsatt veldig glade da vi i fjor kunne rapportere at filmen endelig ble bekreftet, syv år etter at serien ble avsluttet.

De fleste skuespillerne har allerede bekreftet at de gjentar sine roller, og skaperen Dan Harmon skriver manuset og regisserer. Og det ser ut som pre-produksjonen går raskt for seg, da skuespiller Joel McHale nå bekrefter i forbindelse med Jimmy Kimmel Live (takk, Collider) at innspillingen starter i sommer. Da Kimmel nevnte den kommende filmen sa McHale følgende:

"We are, we're making the Community movie in June, so... Thanks for remembering."

Vi gleder oss veldig til å gjenforenes med den sære studiegruppen, de rare lærerne og selvfølgelig Greendales dekan (spilt av Jim Rash).