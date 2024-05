Johan Pilestedt overlater ledelsen av Arrowhead Games Studio til Shams Jorjani

HQ

Den kometaktige ferden mot galaktisk frihet på Helldivers II har vært en berg-og-dal-bane av følelser for Arrowhead Games Studios. For det første på grunn av den enorme mottakelsen av spillet ved lanseringen. Deretter på grunn av den pågående dialogen og samarbeidet med det voksende fellesskapet av dedikerte spillere, og sist, men ikke minst, på grunn av den tøffe kampen på Steam mot Sony for den påtvungne innblandingen av PSN i PC-versjonen av spillet.

Det er vanskelig å navigere i verdensrommet og samtidig unngå så mange asteroider, og det ser ut til at Arrowhead trengte hjelp på broen. Johan Pilestedt, Helldivers II Direktør og administrerende direktør i studioet, kunngjorde på X at han har ansatt Shams Jorjani som ny leder for studioet.

Shams Jorjani er en velkjent konsulent og investor i bransjen, i tillegg til å være en ivrig spiller, så han forstår fullt ut studioets filosofi og hva de ønsker å oppnå. Dette er ikke dårlige nyheter i det hele tatt, ettersom Pilestedt ønsker å fokusere på sin rolle som kreativ direktør og fortsette å styre demokratiet i Super Earth.