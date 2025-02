John Lithgow i sluttforhandlinger om å spille Humlesnurr i HBOs Harry Potter-serie

HQ

Det rapporteres at John Lithgow er i sluttforhandlinger om å spille rollen som professor Albus Humlesnurr i Harry Potter-serien på HBO. Serien, som for tiden samler sine skuespillere i forkant av innspillingen, er en av de mest etterlengtede seriene som forventes å komme på lufta i 2026.

Denne nyheten kommer via Deadline, og HBO har ikke offisielt kommentert om Lithgow er i sluttforhandlinger, men har sagt følgende som svar på rapportene: "Vi setter pris på at en så høyprofilert serie vil føre til mange rykter og spekulasjoner. Etter hvert som vi kommer oss gjennom forproduksjonen, vil vi bare bekrefte detaljer etter hvert som vi ferdigstiller avtaler."

Så ikke forvent noen store avsløringer før noe er låst. Serien er designet for å vare i over ti år, noe som vil gi gamle fans en historie som er mer i tråd med bøkene, og nye fans en sjanse til å utforske trollmannsverdenen for første gang. Med denne forpliktelsen kan noen stille spørsmål ved Lithgows alder. Skuespilleren, som i dag er 79 år, vil etter all sannsynlighet spille Humlesnurr til han er i begynnelsen av 90-årene. Selv om rektoren er ment å være gammel, kan dette kanskje være for mye av en forpliktelse for Lithgow.