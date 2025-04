John Lithgow sier at kontroversene rundt J.K. Rowling ikke hindret ham i å ta rollen som Humlesnurr

HQ

For mange fans vil den kommende Harry Potter TV -serien på HBO garantert være spennende. Det er imidlertid en del av Harry Potter-fansen som sikkert vil føle seg i konflikt på grunn av den kontroversielle retorikken til trollmannsverdenens skaper J.K. Rowling.

I det siste har store skuespillere som David Tennant og Pedro Pascal tatt til motmæle mot Rowling, etter at en britisk høyesterettsavgjørelse som definerer kvinner ut fra biologisk kjønn, har ført til at hun har fått stadig flere innlegg på trykk.

I et intervju med The Times ble John Lithgow - som skal spille Humlesnurr i den kommende HBO-serien om Harry Potter - spurt om Rowlings synspunkter og om de påvirket hans beslutning om å påta seg rollen. "Jeg tenkte, hvorfor er dette en faktor i det hele tatt? Jeg lurer på hvordan J.K. Rowling har tatt det inn over seg. Jeg antar at jeg på et eller annet tidspunkt vil møte henne, og jeg er nysgjerrig på å snakke med henne," sa han.

Lithgow snakket også om en "veldig god venn" som sendte ham en lenke til en artikkel der han ble bedt om å trekke seg fra prosjektet. Men Lithgow står fast på sin beslutning, og sammenligner det å spille Humlesnurr med den gangen han spilte den antisemittiske forfatteren Roald Dahl i Giant på scenen, og sier: "Ingen klaget da jeg sa ja til å spille Dahl, men jeg har fått så mange meldinger om J.K. Rowling. Er ikke det merkelig?"

Harry Potter HBO-serien er for tiden under produksjon, med planlagt lanseringsdato i 2026.