John Wick: Chapter 4 er nesten 3 timer lang

John Wick-filmene har blitt gradvis lengre, så det er ikke overraskende å høre at den fjerde vil være den lengste til nå. Det som er mer uventet er med hvor mye.

Collider har æren av å avsløre at John Wick: Chapter 4 vil være 2 timer og 49 minutter lang med rulleteksten. Det er 39 minutter lenger enn John Wick: Chapter 3 - Parabellum, så det er forståelig at Chad Stahelski var sikker på at det fjerde kapittelet ville være det lengste selv for seks måneder siden.

Som en ekstra godbit vet vi nå at en ny trailer slippes på torsdag.