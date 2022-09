John Williams vil elske å lage musikken i en James Bond-film

HQ

Med Harry Potter, Home Alone, Indiana Jones, Jurassic Park og Star Wars er det ingen tvil om at John Williams har bragt elskede franchiser til nye høyder med musikken sin, så hvorfor ikke plusse på med én til?

I et intervju med Classic FM, via The Guardian forteller den 90 år gamle komponisten at han ville elsket å lage musikken i en James Bond-film. En ganske spennende tanke jeg gjerne skulle sett bli en realitet, men vi kan dessverre ikke glemme at Williams nylig sa at Indiana Jones 5 muligens blir hans site film. Forhåpentligvis kaster han den tanken ut vinduet for å gjøre James Bond-musikken enda bedre.