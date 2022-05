Johnny Depp får muligens sjansen i ny Pirates of the Caribbean

HQ

Snart en måned har gått siden Johnny Depp sa at han aldri blir Jack Sparrow i en Pirates of the Caribbean-film igjen og at Disney nok ikke vil ha han engang. Akkurat sistnevnte er tydeligvis ikke så fastsatt som han trodde.

I et intervju med The Times avslører nemlig Jerry Bruckheimer, filmenes hovedprodusent, at begge de to Pirates of the Caribbean-filmene vi har hørt snakk om i en del år (en ny film med Margot Robbie i hovedrollen og en fullverdig reboot laget av Craig Mazin (Chernobyl) og Ted Elliott (de fire første Pirates of the Caribbean-filmene)) fortsatt arbeides med, noe som selvsagt fikk journalisten til å spørre om vi får se Johnny Depp i en av dem. Svaret var ikke like klart som mange ville regnet med etter bråket rundt skuespilleren selv om det ikke akkurat gir mye håp heller:

"Ikke på nåværende tidspunkt. Fremtiden er ikke bestemt enda."

Bruckheimer utelukker altså ikke at vi får se Depp som Jack Sparrow igjen om skuespilleren faktisk er villig til å komme tilbake, men skal vi gå ut ifra kommentaren i rettsaken mot Amber Heard må det altså mer enn "300 millioner dollar og en million alpakkaer" til for å få til dette.