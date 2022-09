HQ

Oh? You're approaching me?

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, eller "JJBAASBR" som rett og slett bare ruller av tunga, er en remaster av slåssespillet med nesten samme tittel fra Bandai Namco. Hvis du har lengtet etter å ta kontroll over en av heltene eller skurkene fra den legendariske mangaen (og animéen) for å banke opp vennene dine trenger du ikke lengte lenger. Som en feiring av 35-årsdagen til Hirohiko Arakis mesterverk kan du spille som 50 forskjellige muskelbunter, komplett med posering, kjappe replikker og visualisering av lydeffekter!

Spillet er en videreutvikling av All-Star Battle som kom ut i 2012. Det har fått mer innhold, de har justert balansen basert på tilbakemeldinger, og de har hentet inn stemmeskuespillerne fra sesong 6 for å gi liv til figurene derfra. I tillegg kommer det minst fire figurer til som DLC, iallefall i spillets første sesong. Det er rett og slett et enormt stykke innhold å boltre seg i, allerede før vi har begynt å gå inn i de forskjellige modusene.

For ordens skyld: Jeg er ikke enormt flink i andre slåssespill enn Tekken (til og med der er det å tøye strikken å si at jeg er "flink"). Derfor har jeg i tillegg til å spille selv, sett på toppspillere innen slåssespillsjangeren. Justin Wong er både verdenskjent- og i verdenseliten. I tillegg er han en kjempefan av Jojo's bisarre eventyr - en perfekt match. Det er litt ydmykende å se komboene han får til når jeg sliter med å holde tritt, men igjen, han er bokstavelig talt den som har vunnet EVO-turneringen flest ganger i historien.

For å få det ut av veien med en gang, om du har mest lyst til å hoppe rett i det: Slåssespillmessig er JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R helt kurant. Med mange balansejusteringer fra originalen som gjør opplevelsen enda bedre for de i toppsjiktet, samt forhindrer en del uheldige urettferdige. (Figuren Pet Shop for eksempel, er endelig balansert etter å ha vært i diverse Jojo-spill i 23 år!)

Vi kan starte med konseptet og menyene. Konseptet er Jojo's Bizarre Adventure. Jeg kan ikke forklare det på noen måte som gir mening eller som kan rettferdiggjøre hvor *mye* det er. Vi har Azteker-vampyrer, herremenn i flosshatt som kan puste så hardt at de knuser stein, snakkende dyr, cyborg-nazister som på direkte ordre fra Hitler jakter på vampyrenes hemmelighet og mer! Og dette er bare EN av sesongene! Jojo's må ikke bare sees, det må oppleves! Bisarrheten til tross! Via sylskarpe tegninger, appellerende karakterer, et utall referanser til klassisk hardrock og metall, og sinns-bøyende slåssescener har Hirohiko Araki skapt et legendarisk og morsomt verk.

Og poseringene, herrefred poseringene!

Bare i tilfelle du trodde jeg kødda da jeg sa cyborg-nazister

Menyer og moduser

Meny-messig har vi en del å velge mellom. All-Star Battle, Arcade, Versus (lokalt), Online, Practice, Customize, Shop & Gallery, og Options. Allerede virker det svært lovende og vi starter på toppen! All-Star Battle er fastsatte scenarioer hvor man spiller gjennom en blanding av ikoniske kamper fra serien (grønne rammer), og "drømmekamper" (lilla rammer) mellom figurer som ikke nødvendigvis møtes eller slåss i serien. Disse er inndelt etter sesongene (eller "delene", som kanskje er et bedre ord). All-Star Battle kan også by på spesialregler som gjør kampene enklere eller vanskeligere. Dette for å t.ex. illustrere om en figur hadde et overtak da kampen fant sted. Fra del 1: "Phantom Blood" kan vi for eksempel se Dio Brando v Joseph Joestar (ung), Will A. Zeppeli v Dio Brando, Robert E. O. Speedwagon (ung) vs Jonathan Joestar. Jeg må være ganske utfyllende når det gjelder navnene da serien i seg selv foregår over flere generasjoner fra så langt tilbake som 1880. Følgelig er det slekter som går slekters gang og bøse slåsskjemper som synger voldens sang.

Når du har vunnet nok kamper i en "del" kan du slåss mot en boss. Klarer du dette får du låst opp enkelte funksjoner i spillet, for eksempel at figurer kan brukes på flere brett. Logikken bak det å holde enkelte brett avstengt fra enkelte figurer er at de blant annet ikke kan være der av historie-grunner. En vampyr på et solfyllt brett for eksempel. Et merkelig trekk, men siden man får låst opp alle figurene uten noe mikkmakk og det finnes brett alle kan slå på får de ingen trekk for dette. Jeg husker med gru perioden da slåssespill på hjemmekonsoller måtte rundes ørten ganger før alt var låst opp og man kunne endelig bruke de i turneringssammenheng. Denne karen for eksempel, kjørte 20 minutter hver vei for å redde en Super Smash-turnering i sin ungdom, da det ikke var noen av maskinene som hadde en lagringsfil med alle figurene låst opp. (Turneringen ble dekket av Gamereactor og kan leses her.)

Jajamensann, her er forfatteren, lengst til venstre, snaue 18 år!

Arcade funker enkelt og greit som Arcade vanligvis gjør - en håndfull (8) kamper på rad og en vanskeligere fiende helt til slutt. Men om du er sulten kan du kjøre "Endless Arcade" hvor det mates på med fiender til fingrene dine er såre og ser ut som overtrukne pølser. Versus lokalt og Online er akkurat hva man forventer. Online-modusen er ikke så veldig ille. Jeg har iallfall ikke merka noe forferdelig til lag eller desync. Fra kampene jeg har sett på nettet har ikke veldig mange andre det heller.

Practice-modusen mangler litt finpuss dessverre. Det er spesielt synd da dette er en utgave med fokus på akkurat finpuss. Det går blant annet ikke ann å "pinne" en knappekombinasjon slik at man enklere kan lære seg en ny figur. Tekken har hatt dette i flere konsollgenerasjoner, skjerpings! Man kan ikke slå på frame-data for å se når en slåsskjempe er fastlåst i de forskjellige animasjonene heller. Frame-data er essensielt for å bli god i et slåssespill. Det er først i nyere tid at spillene har latt en sjekke dette på egenhånd. Istedenfor har fans gått gjennom og pinefullt telt antall frames (én frame er 1/60 av et sekund, som stammer fra NTSC-standarden da vi hadde billedrørsskjermer) det tar fra et angrep påbegynnes til en figur kan aktivt forsvare seg igjen. Derfor er det skuffende å se at dette mangler. Men kanskje vi har flaks og det blir patchet inn? Slikt har skjedd før!

Shop & Gallery: Her kan du gå gjennom ting du har låst opp, samt se på spillermodellene og gå gjennom lydtesteren. Man kan bla gjennom billedkunst, se på antrekk og seierspositurer.. I Shoppen kan du kjøpe og låse opp disse, og du bruker gull opptjent under vanlig spilling for å betale for deg. Hvis du også vil få en enkel innføring i konsepter fra Jojo's er det en guide her også. Enkelte tilpasningsgjenstander kan kun skaffes gjennom å spille All-Star Battle eller ved å oppfylle spesifikke krav. La oss prate litt om hvordan man kan tilpasse figuren sin forresten! Hver figur har to oppsett som kan tilpasses: Håning og Seier. Der kan du bestemme hva figuren din skal si og gjøre når de enten håner en motstander eller har vunnet en kamp. Det er mulig å velge replikk, positur, og visuell lydeffekt (samt dens utseende). Visuelle lydeffekter er svært vanlig i manga, og kan minne om de gamle "POW" og "KABOOM" man ser i gamle tegneserier. De er brukt svært stilistisk i Jojo-mangaen. Derfor er det et kjærlig nikk til fansen at man kan tilpasse akkurat disse.

Ellers gjenstår innstillingsmenyen hvor man kan flikke på småting som lydbalansen og undertekster. En ordbok med slåssespillkonsepter kan gåes gjennom hvis du er ukjent med disse (f.eks. hvordan blokkering fungerer).

Snasene vrier og spesielle påfunn

Når det kommer til selve spillet er det satt opp nogenlunde greit. Du velger deg én figur å slåss med og kan velge en annen som kan bidra med assistanse underveis. Banene har enkelte farer man må ta hensyn til, samt mulige overganger som at man blir kastet gjennom vegger og denslags. Som tidligere nevnt kan ikke alle figurene slåss på alle banene til å begynne med, men dette låses opp gjennom All-Star Battle. Jojo's er kjent for å ha enormt mange angrep i en kombinasjon, og det er gøy å se dette reflektert gjennom kombo-telleren som ofte ligger på flere hundre etter enkelte spesialangrep.

Hvis figuren din har et forhold til assistenten eller motstanderen åpnes det opp for diverse interageringer mellom disse. Dette kan være såpass lite som unike replikker (alle figurene i spillet gjør for eksempel narr av hårsveisen til Josuke Higashikata). Men noen har ekstraanimasjoner også - som hvis Dio treffer Jotaro Joestar med sitt kraftigste angrep og Jotaro kontrer. Da får man oppleve ett av de mer unike øyeblikkene fra serien, og at de har fått med dette i spillet er bare skikkelig kult! Presentasjonen er dermed ypperlig utført. Både rent grafisk, hvor figurene ser som plukket rett ut fra serien. Men også ved at man underveis i en kamp får tegneseriepaneler med reaksjoner fra figurer som ser på kampen din. Dette føles enormt Jojo ut, og er nok en gullstjerne i margen.

Det er faktisk en hest

Som i mange tilfeller når det kommer til spilladapsjoner av en serie som har en animé-motpart, har de ikke sikret seg rettighetene til musikken som originalt fulgte animéen. Om det er problemer med lisensieringen eller penger som fører til dette er ukjent (dog, musikklisenser er et ormebol så det er fullt forståelig). Istedenfor har Chikayo Fukuda (tidligere kjent fra .hack-spillene) komponert originalmusikk spesielt for spillet. Uansett! Fukuda har lagt inn en enorm innsats! Min opprinnelige skuffelse ved å ikke få høre de klassiske Jojo-melodiene ble fort snudd til verdsettelse for de spesialkomponerte. La gå, det høres litt "Slåssespill anno 2010" men fanken jeg kan ikke la være å nikke til takten.

Helt til slutt

Som sagt har jeg ikke kunnet utnytte dette spillet maksimalt. Jeg er langt fra flink nok. Heldigvis er det en liten læremodus kalt "Easy Beat". Denne gjør at, ved å trykke kontinuerlig på knappen for lett angrep, figuren din utfører en hel kombo. Har du også nok meter avsluttes denne med et Heart Heat Attack som gjør ekstra skade. Hvis ikke kommer det et spesialangrep til slutt. Dette er en fin-fin måte å la nye spillere konsentrere seg om det å lære seg strategi og bevegelse istedenfor å huske knappekombinasjoner helt i starten. Da slipper man å vranglære seg til å "mashe" knapper og så klage over at spillet ikke er morsomt. Vær varsom dog, for komboen er den samme hver gang, og en erfaren spiller vil kunne blokkere og kontre den lett.

Jeg nyter tiden min i Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Jeg elsker serien, og synes dette spillet gjør ære på kildematerialet for alt det er verd. Nå må jeg bare overbevise flere venner om å plukke opp denne særinteressen så jeg har flere å spille mot!

Som en liten godbit til dere som har kommet helt til slutten gir jeg dere kanskje det beste sitatet skrevet i manns minne:

Dio: "Oh? You're approaching me? Instead of running away, you come right to me? Even though your grandfather, Joseph, told you the secret of The World, like an exam student scrambling to finish the problems on an exam until the last moments before the chime?"

Jotaro: "I can't beat the shit out of you without getting closer."