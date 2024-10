Joker: Folie à Deux blir kronet med lavere CinemaScore enn Madame Web og Megalopolis

HQ

Vi hadde alle veldig store forhåpninger til oppfølgeren til Joker. Ikke at den bejublede suksessen trengte en oppfølger, men siden den var bestilt av Warner Bros. var det mange som håpet at den skulle bli i det minste delvis like god som originalen. Nå som Joker: Folie à Deux er her, er det tydelig at dette virkelig ikke er tilfelle.

Ikke bare har filmen debutert med middels billettsalg, men kritikernes og fansens mottakelse er sjokkerende lav, noe som bekreftes i CinemaScore-rangeringen for filmen, som også er lavere enn en del andre motstridende eller dårlig mottatte filmer.

Joker: Folie à Deux har fått karakteren D, som er under Megalopolis' D+, Madame Webs C+, Morbius' C+, Venom og Venom: Let There be Carnage's B+, og til og med Borderlands' D+. Det er unødvendig å si at kinogjengerne ikke har latt seg imponere av Todd Phillips' oppfølger så langt.

Har du sett Joker: Folie à Deux ennå, og i så fall, er du enig i D-vurderingen?