Jon Bernthal antyder at han snart er tilbake som The Punisher.

Jon Bernthal spilte Frank "The Punisher" Castle i både Daredevil og hans egen Netflix-serie, men etter den andre sesongen fikk Disney tilbake alle rettighetene, og fremtiden hans i MCU var usikker. Men etter at det ble kjent at Charlie Cox skulle komme tilbake som Daredevil i en ny serie på Disney+, begynte ryktene å svirre om at Bernthal også kunne komme tilbake.

Skuespilleren selv har ikke lagt skjul på at han gjerne vil spille Frank Castle igjen, og nå deler han en stor lettelse på Instagram, som mange fans ser ut til å tolke som en bekreftelse på at Bernthals Frank Castle kommer tilbake. Bildet er en barnebok som heter One Batch, Two Batch, som var Castles datters favorittbok, og han hadde lovet å lese den for henne kvelden før hun ble drept.

Hvorfor Jon Bernthal delte dette bildet er fortsatt uvisst, men det virker veldig rimelig at det er hans måte å si til fansen (som kjenner til boken) at The Punisher kommer tilbake. Hva synes du om det?