Jon Snow får egen Game of Thrones-serie

HQ

Med tanke på hvor ekstremt populær serien var er det ikke rart at HBO raskt avslørte planer om flere serier i Game of Thrones-universet. Allerede den 22. august får vi jo for eksempel vite mer om sivilkrigen mellom Aegon den andre og Rhaenyra i House of the Dragon, men det viser seg at HBO også har lyst til å vise oss fremtiden.

The Hollywood Reporter hevder at Kit Harington har takket ja til å komme tilbake som Jon Snow i en ny serie som skal fortelle hvordan det går med han etter siste sesong av Game of Thrones. Prosjektet er fortsatt i en såpass tidlig fase at de ikke kan avsløre mer enn det, så vi får se om dette i det hele tatt blir en realitet. Mange fans vil nok tross alt mislike tanken på å få et klart svar på hva som skjedde med noen av karakterene etter åttende sesong.

Hva med deg? Synes du dette høres ut som en kul ide?