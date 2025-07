Jonas Vingegaard innrømmer dårlige dager, men er stolt over å være "bedre enn jeg noen gang har vært"

HQ

Jonas Vingegaard ble nummer to i Tour de France 2025, samme resultat som i 2024, etter å ha vunnet Touren to ganger på rad i 2022 og 2023. Den 28 år gamle danske syklisten fra Visma-Lease a Bike var den eneste som var i nærheten av å utfordre Pogacar, og endte 4 minutter og 24 sekunder bak (tredjemann i sammendraget, Florian Lipowitz, endte 11 minutter bak Pogacar, men følte seg aldri truende nok, og resultatet har vært forutsigbart.

Det endelige regnskapet for Vingegaard, som han selv innrømmet overfor pressen etter rittet, er blandet, med gode og dårlige dager, men han ser de positive sidene (via CyclingWeekly).

"På noen etapper har jeg i hvert fall hatt det høyeste nivået jeg noensinne har hatt. Og jeg tror også at på andre etapper har jeg hatt det laveste nivået på mange år - selv om det var mer som dårlige dager, for å være ærlig. Det var en slags bekreftelse på at jeg er bedre enn jeg noen gang har vært. Men det har også vist at jeg kan ha noen dårlige dager."

Vingegaard så sjansene sine til å kjempe i touren nesten forsvinne helt på tempoen i Caen (5. etappe) og stigningen til Hautacam (12. etappe), og tapte til sammen 3 minutter og 15 sekunder, men kjempet likevel for å oppnå noen av sine beste resultater i karrieren, uten å gi noen andre ryttere sjansen. Og han har bekreftet at han vil være med i Vuelta a España neste måned, et ritt Pogacar sannsynligvis vil gå glipp av. Han innrømmet også at han ønsker å prøve seg i Giro d'Italia for første gang, kanskje neste år.