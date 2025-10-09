Jorge Jimenez om å gjøre Batman blå igjen: "Jeg tror det er bra med litt farger i denne verdenen, ikke sant?"

HQ

Det er ingen hemmelighet at Batman er større enn noensinne akkurat nå. Den Gotham City-baserte superhelten har lenge vært regnet som en del av DCs "big three", men i det siste har han eksplodert på en måte som Superman og Wonder Woman ikke kan matche. Dette skyldes utvilsomt delvis hvordan Batman har tatt multimediaunderholdningsverdenen etter strupen, samtidig som han har fortsatt å dominere tegneserieverdenen.

De siste salgsdataene, som ICv2 har samlet inn, viser at de fire bestselgende tegneseriene i september 2025 alle var Batman -historier, mens nummer to og fire på listen var den nye serien som er under utgivelse og ganske enkelt kjent som Batman.

Tegneserien er skrevet av Matt Fraction, med tegninger av Jorge Jimenez og farger av Tomeu Morey, og som en del av det nylig publiserte San Diego Comic Con Malaga hadde vi gleden av å ta en prat med Jimenez om denne serien og hvordan den redefinerer Caped Crusader.

Fansen vil kjenne igjen redesignet av Batman, som går bort fra de mørkere og gråere draktfargene han har hatt i det siste, og heller går tilbake til det mer klassiske blå med gule aksenter og taktisk belte. Når det gjelder hvorfor denne retningen ble tatt, forklarte Jimenez oss følgende.

"Jeg er veldig fornøyd med å jobbe med den nye serien akkurat nå. For eksempel bestemte vi oss for at den nye Batman [skulle være] blå. Det var også veldig spesielt fordi, du vet, da jeg begynte i alle disse årene, var alt så mørkt. Fordi Batman er mørk, selvsagt. Men jeg synes det er bra med litt farger i denne verdenen. Jeg er veldig glad for å tegne akkurat nå. Når jeg ser manuskriptene til Matt Fraction, blir jeg veldig, veldig glad for å tegne, for hver utgave er bedre enn den forrige. Så jeg er veldig, veldig glad for å gjøre det."

Så langt har to hefter i denne serien kommet, men vi kan forvente flere etter hvert som månedene fortsetter å gå. Se hele intervjuet med Jimenez nedenfor.