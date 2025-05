Jorge Martín bryter tausheten og bekrefter at han har til hensikt å forlate Aprilia innen 2026: "Det er ingen konflikt eller skyld"

HQ

Spenningen mellom Jorge Martín, MotoGP-mester i 2024 (med et annet team, Ducati), og hans nye team for 2025, Aprilia, har eksplodert. Den madrilenske føreren har publisert en uttalelse der han bekrefter at han ønsker å forlate laget i 2026, og vil bruke en klausul i kontrakten som sier at dersom han etter seks løp ikke er en seriøs utfordrer til tittelen, har han lov til å forhandle med andre lag.

Få kunne ha forutsett at det skulle bli slik for ett år siden, da avtalen ble inngått. Men en rekke ulykker har gjort at Martín har gått glipp av alle Grand Prix så langt, med unntak av Qatar, der han falt nok en gang og ikke fullførte.

"Stilt overfor behovet for å ta en avgjørelse innen en dato som er fastsatt i kontrakten, har jeg valgt å utøve min rett til å bli frigitt for 2026-sesongen", sa Martín i en uttalelse på sosiale medier.

Martín fastholder at han ikke bryter kontrakten. "Da vi signerte den, ble jeg enig med Aprilia om at hvis visse betingelser ikke ble oppfylt, ville jeg forbeholde meg retten til å bestemme over fremtiden min for 2026. Dette var en viktig betingelse for at jeg skulle akseptere kontraktstilbudet på det tidspunktet."

"Stilt overfor behovet for å ta en avgjørelse innen en dato som er fastsatt i kontrakten, har jeg valgt å benytte meg av min rett til å bli fristilt for 2026-sesongen. Jeg har hele tiden gjort det med respekt, tydelighet og med den eneste intensjonen om å ta kontroll over min fremtid som profesjonell idrettsutøver".

Aprilia reagerte på tidlige rapporter om at Martín vurderte å slutte (noe som nå er bekreftet), og sa at de ville ta rettslige skritt mot Martín for kontraktsbrudd. Martín skulle forlate fredelig ("Det er ingen konflikt eller skyld"), uten å klandre teamet for hans fall, og la til at "Jeg verdsetter sykkelen, teamet og innsatsen til alle som er involvert i prosjektet", men gjorde det klart at han vil ut av Aprilia innen 2026.