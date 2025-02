José Mourinho utestengt med fire kamper og en økonomisk sanksjon etter å ha "beskyldt tyrkisk fotball for kaos og uorden"

HQ

Det tyrkiske fotballforbundet har kunngjort straffen til José Mourinho, Fenerbahce-manager, for kommentarene han kom med etter 0-0-kampen mot Galatasaray, det interkontinentale derbyet mellom de to topplagene i Istanbul (det ene laget i Europa, det andre i Asia). Mourinho klaget på tyrkiske dommere, og fortsatte med å si at i Galatasaray benken "hoppet som aper".

Uttalelsen fra det tyrkiske forbundet sier at portugiseren "anklaget tyrkisk fotball for kaos og uorden med fornærmende og krenkende uttalelser mot både det tyrkiske fotballsamfunnet og alle tyrkiske dommere". Mourinho hadde hevdet at kampen kun var god fordi dommeren ikke var tyrkisk, og at dersom kampen hadde hatt en tyrkisk dommer, ville en av deres spillere fått gult kort etter 20 sekunder. Galatasaray er "veldig sterke på denne undergrunnsstrategien", sa han også.

Så, hva er straffen? Mourinho er utestengt i fire kamper og har fått en bot på 40 000 euro (£35 000). To forskjellige utestengelser, faktisk: to dager og 117 000 TL (3 000 euro) for å ha fornærmet kampens fjerdedommer (som var tyrkisk), og to dager og de resterende 1 500 000 TL for kommentarer mot motstanderlaget, "i strid med idrettens etikk og fair play-begrepet" og som inneholder "uttrykk som kan oppmuntre til vold og uorden i idretten".