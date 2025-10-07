Josef Fares mener Clair Obscur: Expedition 33 bør vinne Årets spill

HQ

2025 har vært et fullpakket år, og det er mange titler folk ønsker å se ta hjem en Game of the Year-pris. Death Stranding 2: On the Beach, Kingdom Come: Deliverance II, Hollow Knight: Silksong, Split Fiction og Clair Obscur: Expedition 33 ser alle ut til å være så godt som garantert en nominasjon. Så vi kunne selvfølgelig ikke dy oss for å spørre Josef Fares, regissøren bak Split Fiction, om hvem han mener bør ta hjem prisen hvis hans eget spill ikke kan vinne.

"Vel, for å være ærlig, hvis jeg skulle bestemme hvem som skulle vinne Game of the Year, ville jeg sagt [Clair Obscur: Expedition 33," sa han. "Jeg tror det er det spillet som har gjort mest inntrykk, som har kommet med mest innovasjon i år. Og jeg ville blitt overrasket om de ikke vant, og jeg synes faktisk at de fortjener å vinne."

"Jeg møtte regissøren også, Guillaume. Han er her. Superkul fyr. Etter å ha møtt ham ønsker jeg enda mer at de skal vinne Årets spill, men jeg synes de burde vinne uansett," fortsetter Fares. "Men hele dette året har vært fantastisk, og jeg håper bare at hvert år blir fantastisk. Så det er faktisk et godt år for alle gamere. Jeg er bare glad for å være en del av et så fantastisk år, for å være ærlig."

Det er virkelig prisverdig å se Fares, som ofte er kjent for å forsvare spillene og studioet sitt til det ytterste, tre til side på en måte her, slik at Clair Obscur: Expedition 33 kan ta topplasseringen uten motstand. Fares utnevner selvfølgelig ikke selv årets spill, og prisen kan fortsatt gå til Split Fiction eller noen av de andre nevnte titlene. Vi må bare vente og se. Sjekk ut hele intervjuet med Josef Fares nedenfor :