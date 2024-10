Josh Brolin kommenterer ryktene om Lanterns: "Green Lantern fungerte ikke, men det er greit"

HQ

I løpet av de siste ukene har det versert en del rykter om hvem som skal spille Hal Jordan i DC Studios Lanterns-serie. Først så det ut til at Josh Brolin ville fortsette å samle på superheltroller etter å ha spilt Cable og Thanos, men det ble raskt avkreftet da det i stedet ble klart at Kyle Chandler hadde blitt tilbudt rollen i stedet.

Så var Brolin-ryktet falskt da? Nope! I en samtale med ComicBook snakket Brolin om å miste rollen Lanterns, og la til :

"Vet du hva? Green Lantern fungerte ikke, men det er greit. Det ordner seg. Hvem blir det, Kyle Chandler? Jeg elsker ham som skuespiller, jeg synes han er fantastisk. Vi får se hva som skjer videre."

Lanterns vil være et av de mange kommende prosjektene som utgjør denne fornyede og ombygde DC Universe under ledelse av James Gunn. Med tanke på at det er mange ubesatte DC-roller, er vi ikke i tvil om at Brolin til slutt vil få en eller annen posisjon i denne underholdningsinnsatsen, selv om det er uaktuelt å være en del av Lantern Corps.