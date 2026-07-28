Josh Malerman gir et innblikk i hva vi kan forvente av hans neste roman, «Her Majesty», som kommer ut i 2027

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Mange kjenner forfatteren Josh Malerman som forfatteren av *Bird Box* og andre nyere suksesser, blant annet *Malorie* og *Incidents Around the House*, men snart vil han også bli kjent som skaperen av en ny historie, ettersom hans neste bok er planlagt å komme ut allerede i 2027.

Under vårt besøk på Celsius 232-festivalen i Spania hadde vi gleden av å snakke med Malerman om en rekke emner, ikke minst «Bird Box»-serien og hvordan han til slutt gjerne vil skrive en tredje roman i sagaen.

I tillegg fortalte Malerman oss om sine nærmeste planer, som inkluderer den nevnte nye historien som kommer i 2027 og har tittelen «Her Majesty». Siden han først var ferdig med å skrive boka «bokstavelig talt for 10 dager siden» da vi spilte inn intervjuet, måtte vi bare få vite mer om hva vi kan forvente oss av romanen. Malerman imøtekom oss og ga oss en interessant synopsis og oversikt.

«Her Majesty. Den kommer ut i 2027. La oss bare si det slik: Den åpner med fire søsken som diskuterer hva de skal gjøre med morens virkelig merkelige siste ønsker. Morens skremmende siste ønsker. Og det er en diskusjon om hvorvidt vi kan oppfylle disse siste ønskene? Bør vi, bør man overhode etterkomme slike siste ønsker? La meg spørre deg: Hvis en kjær sa: ‘Hør her, når jeg går bort, vil jeg at du skal legge meg i en kiste og kaste meg ut i havet.’ Du ville svart: ‘Jeg kan ikke, jeg kan ikke gjøre det, mann. Det kan jeg ikke.» Men hva om de ba om akkurat det? Så boka åpner med at fire søsken har en samtale som denne, og derfra eskalerer det bare.»

Den eksakte utgivelsesdatoen for denne nye boka er ennå ikke fastsatt, men hvis du vil vite mer om Malerman, kan du se hele intervjuet vårt (med lokale undertekster) nedenfor, der vi også snakker om hans kreative prosess og filmatiseringen av *Incidents Around the House*.