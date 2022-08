Journey-skapernes Sky: Children of the Light bekreftet for PlayStation

HQ

Hele fem år har gått siden Jenova Chen og resten av Flow-, Flower- og Journey-skaperne i That Game Company annonserte Sky: Children of the Light. Den gang var planen å slippe spillet på Android, iOS og Apple TV i 2017, mens konsollutgavene skulle lanseres "senere". På grunn av utviklernes historie med PlayStation trodde de fleste av oss at det ikke ville ta lang tid før spillet dukket opp på Sonys konsoller, men såpass feil kan man ta.

For først nå bekrefter i det hele tatt That Game Company at Sky: Children of the Light "forbereder" seg på å komme til PlayStation-konsollene. Stort mer enn det får vi ikke vite, men som forventet vil også disse utgavene støtte cross-play slik at man har enda flere å oppleve det fascinerende spillet med fra første stund.