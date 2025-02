Jude Bellingham satte søkelyset på dommerens forståelse av engelsk etter nok en utvisning for dårlig språkbruk

HQ

Jude Bellingham fikk direkte rødt kort sist lørdag, under 1-1-kampen mot Osasuna, og ble utvist i det 39. minutt. Det var den andre utvisningen for Real Madrid for den engelske spilleren, og begge skjedde på samme måte: på grunn av språket hans. Ifølge dommeren sa han til dommeren "f*ck you".

Ifølge spilleren sa han derimot "f*ck off". Både han og Carlo Ancelotti satte søkelyset på dommerens engelskkunnskaper, som ikke klarte å høre forskjellen mellom en direkte fornærmelse og et "uttrykk til meg selv". "Det var ingen fornærmelse, og det er tydelig på videoen. Jeg retter meg ikke engang mot dommeren, men det var tydeligvis en misforståelse", sa Bellingham etter kampen.

"Det er en av de tingene som kommer ut av meg som en engelsk spiller. Jeg kommer fra et annet land, og når jeg snakker på banen, spesielt til meg selv, er det naturlig for meg å bruke visse uttrykk på engelsk", la han til.

I fjor ble Bellingham også utvist og suspendert i to kamper etter å ha sagt til dommeren "it's a f*cking goal" i en kamp mot Valencia. Han ble vist et gult kort for andre gang. Denne gangen fikk han direkte rødt kort av dommer Juan Martínez Munuera. "Saken i fjor var mer kompleks. Jeg tror jeg åpnet meg mer for straff, og utvisningen var rettferdig fordi jeg gikk til dommeren, men i dag gikk jeg ikke i nærheten av dommeren, og det var ingen fornærmelse".

Carlo Ancelotti sa også at "det røde kortet kom fordi dommeren var nervøs. Bellingham gjorde ingenting i dag for å bli utvist, absolutt ingenting". Bellinghams utvisning kommer etter tre kamper uten seier for Real Madrid i LaLiga, og klubben hevder at dommerne skader dem med vilje."I de tre siste kampene har det skjedd mange ting, og alle har sett dem", sa den italienske treneren.