Real Madrid erklærer krig mot det "korrupte" dommersystemet i Spania som "med vilje" skader klubben

HQ

Real Madrid har publisert et langt brev rettet til RFEF-president Rafael Louzán i forbindelse med en kamp som ble spilt forrige lørdag i LaLiga, mot RCD Espanyol. Målet er å protestere mot dommersystemet, etter at de anser en "skandaløs opptreden av dommer og VAR" som overgår "enhver feilmargin" og avslører "de doble standardene som Real Madrid dømmes med".

Lørdagens kamp representerer "kulminasjonen av et fullstendig diskreditert dommersystem, der avgjørelser mot Real Madrid har nådd et nivå av manipulasjon og forfalskning av konkurransen som ikke lenger kan ignoreres". Det er et hardt brev på fire sider, som går utover den aktuelle kampen, fordi de hevder at det påvirker troverdigheten til spanske dommere som helhet: "Skandalen som denne kampen skapte, har nok en gang fått verdensomspennende konsekvenser, og internasjonal presse har fordømt den partiske bruken av VAR i Spania og den manglende troverdigheten til spanske dommere".

Real Madrid erklærer krig mot det spanske dommersystemet

"Dommernes passivitet overfor rasistiske fornærmelser, som dette partiet uten hell har påtalt overfor RFEFs disiplinærkomiteer, forverrer ikke bare problemet, men tilfører også en ny diskrediteringsfaktor til dommersystemet og til det spanske fotballforbundet selv. Og i mellomtiden er realiteten at dommer- og disiplinærstrukturen fortsetter å fungere uten endringer, og viderefører et system som har vist seg å være korrupt innenfra, som bare bryr seg om å forfølge protester mot dommere og enhver annen klage eller manifestasjon som avslører virkeligheten i det spanske dommersystemet eller som de ansvarlige rett og slett ikke liker."

Det er bare ett avsnitt. Brevet fortsetter og fortsetter...

Klubben, og spesielt president Florentino Pérez, har tidligere klaget på dommernes avgjørelser mot klubben, men aldri på dette nivået. De klager på to handlinger. For det første en takling mot Kylian Mbappé i det 60. minutt på leggen utført av Carlos Romero, som burde ha fått rødt kort, men som i stedet bare fikk gult kort... og senere scoret det eneste målet som ga Espanyol seieren. Den andre aksjonen var et mål av Vinícius Jr. som ble underkjent på grunn av en forutgående forseelse begått av Mbappé, noe de mener var urettferdig og at det egentlig burde ha vært straffe på Mbappé.

I brevet krever klubben at RFEF overleverer VAR-lydopptakene fra de to kampene. "Kunnskap om innholdet i disse lydopptakene er avgjørende for å kaste lys over avgjørelsene som ble tatt og dommerens prestasjoner".

Men de går videre og sier at dette ikke var en isolert hendelse, og fordømmer at det er en intensjon om å skade Real Madrid, og ber om en fullstendig renovering av dommersystemet, inkludert fjerning av dets medlemmer, "for å forhindre at scenariet som har brakt spansk fotball til denne situasjonen av absolutt miskreditt noen gang skjer igjen", og sender til og med brevet til det høyere idrettsrådet (CSD) for å "vedta de tiltakene det anser som passende".