Jump Force selges nå med ekstrem rabatt og forsvinner fra butikkene i natt

Om du liker manga har du sikkert hørt om Weekly Shônen Jump,, en japansk tegneserie som har vært hjemmet til en latterlig mengde klassiske serier som Dragon Ball, Rurouni Kenshin, Naruto, Jojo's Bizarre Adventure, One Piece og mange flere.

Alle disse seriene møttes for første gang i Jump Force, et fightingspill som ble utgitt i 2019. Selv om anmeldelsene var blandede og salget sannsynligvis var skuffende for utgiveren Bandai Namco - går det ikke an å fornekte at det var et realt kjærlighetsbrev til alle mangafans med 16 forskjellige manga-serier representert av 57 karakterer fra dem. Men i natt blir Jump Force fjernet fra de digitale butikkene.

Serverne stenges 25. august, og etter det kommer de fleste onlinefunksjonene til å slutte å fungere (selv om du fortsatt kan spille online med venner, men ikke ranket eller med funksjoner som klaner osv). Om du vil ha spillet i biblioteket ditt er det fortsatt noen timer igjen før det forsvinner klokken 02:00 i natt (8. februar). Og for øyeblikket selges det veldig billig på både Switch og Xbox (det er også tilgjengelig på PlayStation, men ingen rabatter der dessverre).

Deluxe Edition til Switch koster nå 99 kroner i stedet for 499 kroner. Om du foretrekker Xbox får du Ultimate Edition for 161,85 kroner i stedet for 1079 kroner. Du kan også kjøpe standardutgaven på Xbox for 63,90 kroner i stedet for 639 kroner.