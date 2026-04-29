Jurassic Park Stjernen og filmlegenden Sam Neill er offisielt kreftfri

Den newzealandske skuespilleren Sam Neill kunngjør offisielt at han har vunnet kampen mot kreften. Stjernen fra Jurassic Park og Peaky Blinders avslørte at etter å ha kjempet mot lymfekreft i rundt fem år, har han klart å slå den tilbake med en livreddende, revolusjonerende behandling.

Det høres kanskje ut som en clickbait-annonse, men Neill prøver å sørge for at andre potensielt kan få livet reddet takket være denne nye behandlingen, kjent som CAR T-celleterapi. CAR T-celleterapi modifiserer blodcellene til kreftpasienter genetisk, og er for tiden under klinisk utprøving for å bekjempe en annen type blodkreft, myelomatose.

"Jeg har levd med en bestemt type lymfekreft i omtrent fem år, og jeg fikk cellegiftbehandling, som var ganske elendig, men som holdt meg i live. Så sluttet cellegiften å virke. Jeg var fortvilet og det så ut som om jeg var på vei ut, noe som selvsagt ikke var ideelt," forklarer Neill til 7 News.

Etter å ha brukt CAR T-celleterapi, sa Neill at han hadde en skanning og "ingen kreft" ble funnet i kroppen hans. Neill kjemper for tiden sammen med en annen kreftoverlevende, Geoff Nyssen, for å få australsk statlig og føderal finansiering av den revolusjonerende behandlingen, som kan koste opptil 750 000 dollar i privat regi. Håpet er at behandlingen kan være tilgjengelig for pasienter i løpet av et par måneder, hvis alt går bra.