Jurassic Park: Survival får en ny (kort) oppdatering om utviklingen

Det har gått godt over et år siden Jurassic Park: Survivalble annonsert. Dette overlevelsesskrekkspillet, laget av Saber Interactive, ble først sett i The Game Awards 2023. Siden den gang har det ikke kommet flere oppdateringer, men vi vet at spillet fortsatt kommer, og denne uken fikk vi en liten oppdatering ... eller et "proof of life" fra John Melchior, programvareleder hos NBC Universal.

I et innlegg på Linkedin sier Melchior at han er "beyond excited to share that we are hard at work on Jurassic Park: Survival", etter å ha avsluttet nok en performance capture session. Han lover "mer utvikling som kommer senere i år", så det ser ut til at spillet sannsynligvis ikke vil bli utgitt i år: "Vi har tatt oss tid til å levere det beste til fansen vår, og vi har virkelig ikke spart på noe!""

I motsetning til den nye Jurassic World Rebirth-filmen, som vil ta franchisen i en ny retning med muterte dinosaurer, vil Jurassic Park Survival utspille seg rett etter hendelsene i den første filmen, på Isla Nublar, med en arbeider som blir etterlatt under orkanen som går forut for en rekke hendelser som får dinosaurene til å rømme. Hun må overleve i et action-horror førstepersonsspill som høres ut som spillet Jurassic Park-fansen har drømt om siden det mislykkede Trespasser-spillet for over 25 år siden... La oss håpe Saber Interactive får det til når de er ferdige med det!