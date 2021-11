HQ

Det begynner å bli noen år siden den forrige dinosaurfeberen herjet som verst. I 2015 brakte Jurassic World, oppfølgeren til den elskede Jurassic Park-trilogien, tilbake de forhistoriske dyrene i rampelyset, og fulgte opp med både en ny film og et videospill i 2018 ved navn Jurassic World Evolution. Og mens vi venter på den siste filmen i denne nye trilogien, kan vi korte ned ventetiden med Jurassic World Evolution 2.

Jurassic World Evolution 2 er, som sin forgjenger, et simulasjonsspill som lar deg bygge og administrere din egen fornøyelsespark. Naturligvis ikke en hvilken som helst park, for her er det dinosaurer som er hovedattraksjonen.

Spillet finner sted etter filmen Jurassic World: Fallen Kingdom, hvor dinosaurene nå traver fritt omkring i verden. Det er selvfølgelig vår jobb å jakte disse dyrene og plassere de i områder hvor de ikke vil være til trussel for menneskeheten. Kampanjedelen bringer tilbake de kjente skuespillerne fra filmene, men den er i all hovedsak en opplæringsmodus forkledd som en kort og ganske betydningsløs historiedel. Det er dog et kjekt sted å starte hvis du er ny og ikke spilte originalen.

Er du derimot kjent med spillet som kom i 2018, vil du raskt legge merke til at oppfølgeren følger nøyaktig det samme konseptet. I parken din skal du avle frem og ta vare på dinosaurer, samtidig som du holder de besøkende fornøyd. Det er en omfattende jobb, for dyrene krever mye pleie og publikum er såpass kravstore at det ikke holder med bare å se på dinosaurer. Parken må også fylles med både spisesteder, toaletter, nødly og underholdning.

Jurassic World Evolution 2 bringer naturligvis med seg noe nytt. Først og fremst en visuell oppgradering da det har tatt steget over i den nye generasjonen. Lyssettingen er bedre, fargene er klarere og dinosaurene har detaljer som gjør dem mer livlige enn noen gang. Å se en mektig Brachiosaurus forsyne seg fra et fruktre, en sosialiseringsprosess mellom Velociraptorer, eller et alfaoppgjør mellom en Tyrannosaurus og Indominus Rex, alt er en fryd for øyet. Spillet kjører også silkemykt uten fall i bildefrekvens på PS5, men i løpet av mine timer i spillet opplevde jeg også at det hang seg et par ganger. Spillet autolagrer relativt ofte, men det hender at du må hente tilbake en lagringsfil fra en del minutter tilbake. Og det er selvfølgelig irriterende.

I selve parken har dinosaurene fått nye karaktertrekk som gjør at du må avle de frem med forsiktighet. Noen av de er aggressive og trives best i eget selskap, andre er mer sosiale og omgjengelige, men kan finne på å sove midt på dagen. Hva du måtte ønske av harmoni eller kaos er helt opp til deg. Du må også hyre forskere til å utføre en rekke oppgaver knyttet til utviklingen av parken, og "skogvokterne" spiller fortsatt en sentral rolle i dyrepleien. De må bytte mat og vann, reparere ødelagte bygninger og helbrede syke dinosaurer. Heldigvis kan du nå lage en "stasjon" i selve inngjerdingene hvor du kan tildele skogvokterne. Da vil oppgavene gå automatisk, slik at du ikke trenger å gjøre alt manuelt. Flere slike "quality of life"-forbedringer er lagt til, noe som gjør oppgaven å administrere parken mye lettere. Områdene du bygger på er også mye større enn de var i originalen, slik at du nå kan få plass til enda flere dinosaurer, til publikums store fornøyelse.

Sist, men ikke minst bringer denne oppfølgeren med seg nye dinosaurer. Det totale antallet er nå oppe i 84 ulike arter, i tillegg til at du kan låse opp noen til om du kjøper deluxe-utgaven. Antallet i originalen var om lag 50 arter. Dette gjør det til en formidabel mengde dinosaurer du kan bringe til livet, selv om mange av artene ligner på hverandre i både utseende og oppførsel. Den største nyheten er dog implementeringen av flyge- og havøgler. Dette var noe av det jeg savnet aller mest i originalspillet, så det er fint å se at Frontier har hørt på fansen.

Utenom kampanjedelen tilbyr Jurassic World Evolution 2 modusene, Sandbox, Challenge og Chaos Theory. Sandbox er som navnet tilsier; en sandkassemodus som lar deg bygge fritt uten å bekymre deg over økonomi og tidspress. Challenge er den rake motsetninger som byr på en rekke ulike utfordringer, som å bygge en park på tid og med begrensede ressurser. Denne modusen trekker opp vanskelighetsgraden til spillet ganske mye, noe som også var en generell mangelvare i originalen. Chaos Theory er på papiret den mest spennende modusen, som lar deg ta del i hendelsene fra filmene og forandre på de katastrofene som oppstår. Dessverre er det rimelig begrenset hvor mye trøbbel du faktisk får, slik at denne modusen i all hovedsak blir veldig lik kampanjedelen, hvor de kjente karakterene fra filmene tar deg gjennom en historie du kjenner godt fra før.

På tross av de nyhetene spillet bringer med seg, er Jurassic World Evolution 2 mye det samme spillet jeg satt med i 2018. Utenom de nevnte implementeringene er det fint lite nytt i publikumskategorien, så mange av de samme kjente bygningene og severdighetene går igjen også her. De nye modusene klarer å bringe frem et lite friskt pust, men etter noen få timer oppleves Jurassic World Evolution 2 mer som en større og litt dyrere utvidelsespakke til originalspillet.

Når dette er sagt er Jurassic World Evolution 2 et veldig morsomt spill, både for gamle og nye spillere. Å administrere en park føles utrolig kreativt og givende, men ikke minst veldig vanedannende. Å fortelle deg selv at du skal sette av noen få minutter til å "jobbe litt i parken din", er den største løgnen du kan fortelle deg selv.

Vær advart. Å være parkeier til forhistoriske skapninger er en heltidsjobb.