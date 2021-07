Just Cause: Mobile utsatt til 2022

Så sent som i mars fikk vi en ny trailer fra Just Cause: Mobile som hevdet at spillet ville slippes på Android og iOS "snart", men som vi alle har lært vil ting kunne endre seg raskt i disse dager.

Square Enix forteller at pandemien selvsagt har tvunget dem til å arbeide på nye måter, noe som nå har fått dem til å innse at tidsskjemaet har blitt såpass forskjøvet at Just Cause: Mobile dessverre må utsettes til en gang i 2022. Vi kan uansett se frem til flere trailere og mer informasjon den kommende tiden, så det er da et bittelite pluss.