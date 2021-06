Just Cause-skaperne avslører Xbox-eksklusive Contraband

Samtidig som undertegnede skrev om at IO Interactive lager et Fantasy-spill for Xbox nevnte jeg at danskene ikke var de eneste fra disse kanter Microsoft samarbeidet med, og det viser seg at vi faktisk fikk bekreftelsen på det prosjektet først.

Just Cause-skaperne i Avalanche Studios har nemlig offentliggjort samarbeidsspillet Contraband. Foreløpig får vi bare vite at man inntar rollen som en gruppe smuglere i den fiktive byen Bayan på 1970-tallet, men med tanke på at spillet vil bruke den imponerende Apex-motoren og er svenskene sitt mest ambisiøse spill til nå blir det nok ikke som andre smugler-spill når det kommer om et år eller to.