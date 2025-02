Juventus slått ut av Coppa Italia etter straffesparkkonkurranse: "Jeg skammer meg, jeg håper spillerne mine føler det samme"

HQ

Stort sjokk i Coppa Italia-kvartfinalen, da Juventus ble eliminert av Empoli. Juventus, en av de mest dekorerte italienske klubbene, på fjerdeplass i Serie A og med bare ett tap så langt, ble slått ut av Empoli, det toskanske laget som pendler mellom første- og andredivisjon - de vant Serie B i 2021 -. Og de tapte foran fansen sin i Torino.

I år ser det ut til at Juventus er rammet av en "uavgjort"-forbannelse: De taper nesten aldri, men spiller uavgjort flest ganger av alle lag i Europa, noe som hindrer dem i å komme veldig langt på listene. I går kunne det ha blitt nok en 1-1-kamp, men i en knockout-turnering kan det bare være en vinner ... og det ble avgjort på straffer.

Det var så sjokkerende at de tydeligvis ikke forventet å vinne, så de laget en "mock up"-graf på sosiale medier.

Juventus- og Empoli-trenerne reagerer på Coppa Italia-resultatet

Overraskende nok bommet to av Juves største stjerner, Vlahovic og Kenan Yildiz, på skuddene sine. Thiago Motta, Juventus-trener, var rasende, og sa til Mediaset at han følte seg "skamfull". "Vi spilte en første omgang som fikk meg til å skamme meg, og jeg håper spillerne mine føler det samme. Vi kan gjøre alt galt, men ikke innstillingen vår på denne måten".

Han la til at det var fotballspillere "som krevde uten å gi noe", så kjeftingen i garderoben må ha vært enorm. "I dag på banen ga vi ingenting. Vi spilte med keeperen minst 20 ganger, uten å ta noe ansvar. Det er uakseptabelt. Vi må bare be fansen, klubben og klubbens historie om unnskyldning. Vi har nådd bunnen, la han til (via OneFootball).

Empoli bommet ikke: "Under straffesparkkonkurransen var gutta rolige som veteraner, til tross for at det var så mange unge på laget. Det var et vanskelig øyeblikk, og jeg skal ikke lyve, jeg hadde ikke forventet dette. Å ta straffene med Juventus-ultras var desto mer bemerkelsesverdig", sa trener Roberto D'Aversa, som ba spillerne sine om å gi et svar med stolthet etter 5-0-tapet mot Atalanta i ligaen forrige helg, og overgikk forventningene sine.

De andre semifinalistene er Bolonia (som slo Atalanta 1-0 på tirsdag), samt Inter (slo Lazio 2-0) og Milan (slo Roma 3-1), som spilte sine kamper i begynnelsen av februar. Semifinalene finner sted 2. og 23. april: Empoli-Bolonia og Milan-Inter.