Kaitlyn Dever erter The Last of Us sesong 3

HBOs tilpasning av The Last of Us skulle alltid løpe i mer enn to sesonger, ifølge showrunners. Til tross for at det bare er to spill, ser det ut til at historien om Ellie og Abby fra The Last of Us: Part II rett og slett var for stor til å bli tilpasset i en enkelt sesong.

Og så, mens sesong 2 fokuserte på Ellies eventyr i Seattle, vil sesong 3 vise mer av Abbys side av historien. I et intervju med LA Times fortalte Abby-skuespillerinnen Kaitlyn Dever hva fansen kan forvente seg i neste sesong.

"Craig [Mazin] har ikke snakket med meg om hva han gjør. Alt han sa til meg var: 'Bare gjør deg klar for det som kommer, for det kommer til å bli sprøere'. Han sa alltid at han ville gjøre sesong 2 større enn sesong 1, og han sa at sesong 3 kommer til å bli enda større. Jeg bare: "OK, jeg skal være klar"," sier hun.

Spillere av spillet vil sannsynligvis vite hva som kommer fra Abbys side av historien, men det er sannsynlig at det akkurat med sesong 2 vil være noen endringer fra kildematerialet for å holde showet friskt for alle.