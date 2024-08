Kaitlyn Dever fikk ekstra beskyttelse under innspillingen av The Last of Us

HQ

Da The Last of Us: Part II ble utgitt, var det et lavmål i spillverdenen da noen spillere forvekslet karakteren Abby med den virkelige skuespilleren Laura Bailey og sendte henne dødstrusler. Det kan derfor ikke ha vært lett å ta på seg rollen i TV-serien, men det var det Kaitlyn Dever gjorde, og i likhet med Abby gikk hun gjennom en personlig tragedie under innspillingen, da moren hennes nettopp hadde gått bort av brystkreft.

Uansett var filmteamet klar over at Dever trengte beskyttelse på grunn av hatet Bailey ble utsatt for. Isabela Merced, som spiller Dina i serien, sier i et intervju på podcasten Happy Sad Confused at sikkerheten rundt Dever var ekstra streng. Vi håper hun slipper å gå gjennom det samme som Bailey måtte.