Kaitlyn Dever om dødsscenen i The Last of Us S2: "Jeg ble tvunget til å forlate rommet"

Hvis du har spilt The Last of Us: Part 2, eller sett den nylige andre sesongen av den anerkjente serien, vil du kjenne til en helt spesiell scene som har skapt stor oppstandelse, og spesielt en av skuespillerne i serien har reagert veldig sterkt på denne scenen.

Den andre sesongen av The Last of Us mottok hele 16 (!) Emmy-nominasjoner i forrige måned, og i forkant av den kommende utdelingen satte skuespillerne og showrunnerne seg ned for å diskutere nøkkelscener og detaljer bak kulissene foran en utvalgt gruppe fans (og presse). Det ble snakket om mange uforglemmelige scener og bejublede prestasjoner, og når Abby-skuespillerinnen Kaitlyn Dever snakker om dødsscenen i sesong to, innrømmer hun at Bella Ramsays prestasjon var så bra at hun måtte forlate rommet gråtende.

"Joel ligger der død, jeg vet ikke hvordan dere klarte det øyeblikket. Jeg måtte forlate rommet. Jeg kunne ikke se på det. Jeg vet ikke hvordan dere gjorde det"

Du kan se klippet nedenfor.