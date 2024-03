Kampanjemodus for Overwatch 2 har blitt skrotet på grunn av sviktende salg.

HQ

I fjor slapp Blizzard endelig de første etterlengtede oppdragene til Overwatch 2 s kampanjemodus, men de var tydeligvis ikke så populære som utviklerne hadde håpet. Salget har angivelig gått dårlig, og i en ny artikkel av Jason Schreier hos Bloomberg beskriver bransjeanalytikeren hvordan det går med helte-skytespillet akkurat nå, og hvordan Blizzard prøver å få fart på produksjonen av Overwatch 2.

Tilsynelatende, skriver Schreier, får hvert spillteam en andel av bonusen for hvor godt deres respektive spill gjør det hos Blizzard. I fjor fikk for eksempel Diablo IV-teamet en fin bonus, og det samme fikk World of Warcraft-teamet. Teamet på Overwatch 2 fikk imidlertid null, nada, zip, zero, zero i bonus. Tittelen kjempet hardt i motvind i 2023, og som en konsekvens skal de fleste i teamet bak kampanjeoppdragene til og med ha fått sparket i januar. I den forbindelse skal Blizzard ha droppet alle planer om å følge opp den nystartede kampanjen med noen ekstra oppdrag i fremtiden.

Kanskje vil dette nye fokuset på PvP, kombinert med nyheten om at ingen helter lenger vil være låst bak battle passes, bidra til å snu den knapt åtte år gamle skuta som er Overwatch? Tittelen har ikke hatt det lett siden overgangen til Overwatch 2 for knapt halvannet år siden. De som lever får se, rett og slett, men alle enspillersultne spillere kan slutte å holde pusten. Per nå er Overwatch 2 en ren PvP-tittel.