Kampen mellom USA og Belgia var nesten umulig å se på grunn av nesten identiske drakter

USA, som er en av medarrangørene av det kommende FIFA World Cup 2026, ble banket 5-2 av Belgia i en vennskapskamp to og en halv måned før konkurransen, som en del av vennskapskampene denne uken.

USAs fotballag, som trenes av Mauricio Pochettino, har behov for å skape begeistring hos de lokale fansen, som forventer at de i det minste skal tangere sitt beste resultat i VM i nyere tid, kvartfinalen i 2002 (siden den gang har det beste resultatet vært å nå åttendedelsfinalen, og de gikk glipp av 2018-utgaven), men med prestasjoner som lørdagens på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta er det liten grunn til begeistring.

Kampen var på grensen til å være umulig å se på TV ... ettersom begge lagene uforklarlig nok spilte med nesten identiske drakter. Belgia spilte i lyseblått med rosa aksenter, mens USA hadde røde og hvite striper: Begge lagene debuterte med nye drakter for første gang, men fansen som så kampen hjemme kunne knapt se forskjell på hvem som var hvem hvis det ikke var for buksene, noe som gjorde fansen sinte, og belgisk TV ba seerne om unnskyldning.