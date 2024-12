Kan Nintendo Switch 2 bringe Miiverse tilbake?

HQ

Etter hvert som forventningene til den kommende Nintendo Switch 2 øker, gir fansen allerede uttrykk for sitt håp om å få tilbake en funksjon som var dypt savnet: Miiverse. Miiverse ble opprinnelig lansert med Wii U og 3DS, og var en sosial plattform der spillere kunne samhandle, dele notater og engasjere seg med Mii-avatarer. Noen spill hadde til og med Miiverse integrert i spillet, noe som gjorde det til en viktig del av Nintendo-opplevelsen for mange. Men etter at Miiverse ble avviklet i 2017, har fraværet av Miiverse etterlatt et tomrom i Nintendos sosiale spilløkosystem.

Med Switch 2 i horisonten svirrer ryktene på Reddit om dens funksjoner, men Miiverses tilbakekomst virker usannsynlig. Selv om Nintendo har bekreftet at den nye konsollen vil være bakoverkompatibel med den originale Switch og støtte eksisterende Nintendo-kontoer, var Miiverse aldri en del av Switch Online-tjenesten. Som et resultat er det ikke klart om en lignende sosial funksjon vil finne veien til Switch 2. Likevel, med vokal etterspørsel fra fansen, er det alltid en mulighet for at Nintendo kan overraske oss med noe nytt i den avdelingen.

Til slutt gjenstår det å se om Switch 2 vil bringe Miiverse tilbake eller tilby en oppgradert versjon av sine online-tjenester. Fans er ivrige etter svar, og med et ryktet avsløringsarrangement satt til 8. januar, vil alle øyne være rettet mot Nintendo.

Synes du Nintendo bør bringe Miiverse tilbake til Switch 2?