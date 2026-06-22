Kapp Verde: Hvordan kan de bli VM-turneringens overraskelse og kvalifisere seg til 32-delsfinalen?

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Kapp Verde har blitt en av de store overraskelsene i FIFA-VM 2026: det tredje minste landet i VM-historien, etter Curaçao (som også sikret seg sitt første VM-poeng i helgen) og Island i 2018. Denne afrikanske øygruppen, med rundt 500 000 innbyggere, er fortsatt ubeseiret etter to kamper og har gode sjanser til å kvalifisere seg til 32-delsfinalen.

Uavgjort 2–2 mot Uruguay plasserer dem på tredjeplass i gruppe H, med 2 poeng – like mange som Uruguay – og ett poeng bak Saudi-Arabia. Kapp Verde har allerede overlevd de to tøffeste lagene i gruppen (inkludert det sjokkerende 0–0-uavgjortet mot Spania i debutkampen, med en heroisk innsats av målvakten Vozinha, som ble en Instagram-stjerne over natten), og møter Saudi-Arabia lørdag 27. juni kl. 02.00 CEST, kl. 01.00 BST.

Hvis Kapp Verde vinner mot Saudi-Arabia og Spania slår Uruguay i kampen som spilles samtidig, vil Kapp Verde kvalifisere seg som nummer to i gruppen og møte lederen av gruppe J, som sannsynligvis blir Argentina.

Men siden de åtte beste treerne også kvalifiserer seg til 32-delsfinalen, og Kapp Verde har to uavgjorte kamper (og dermed en målforskjell på 0), er det fortsatt store sjanser for at de vil kvalifisere seg som et av de beste treerne, selv om de skulle spille uavgjort mot Saudi-Arabia og forbli på tredjeplass...